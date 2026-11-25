Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第970回
人気の有線ゲーミングヘッドセット「G335」、9％オフの6720円でセール中！
2026年11月25日 23時00分更新
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Logicool Gのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングヘッドセット「G335」が販売中だ。過去価格は7360円だが、執筆時点では9％オフの6720円で購入できる（11月25日時点）。
本製品は、PCや家庭用ゲーム機に対応する有線ゲーミングヘッドセット。長く利用できる軽量設計やクリアな音を提供する40mmネオジムドライバー、ヘッドセットコントロールなどが特徴だ。
過去1ヵ月で200点以上購入！
ユーザーレビューを見ると、"軽量設計と疲れにくい装着感が魅力／マイクのオンオフも容易にできるのが良い／ボイチャ快適"といった声が寄せられている。過去1ヵ月で200点以上購入されている本製品。現時点では9％オフのセール価格で買えるので、人気のゲーミングヘッドセットを求めている人にオススメだ。
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