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BELLEMONDのNintendo Switch 2用ドックカバーをチェック

Amazon.co.jpにて、BELLEMONDのNintendo Switch 2用ドックカバー「モンスターシェルター」が販売中だ。価格は1598円。

本製品は、Nintendo Switch 2専用のドックカバー。ホコリの侵入を抑えつつも熱がこもりにくいメッシュ素材を採用している。ドックの保護だけでなく、ゲームカードスロット（10枚）と周辺機器を収納できるポケットも備える。

収納用ポケット付きのドックカバーが2000円未満

ユーザーレビューを見ると、"Switch 2をしっかり保護／ユーザーのことをしっかり考えて作られたカバー／使い勝手が良い"といった声が寄せられている。ドックをホコリから守るだけでなく、ゲームカードや周辺機器を収納できるポケットも魅力的だ。気になった人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。