※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MonsGeekの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、MonsGeekの有線ゲーミングキーボード「FUN60 Pro SP（英語配列）」が販売中だ。価格は6490円。

本製品は、0.01mm単位のラピッドトリガーを搭載する有線ゲーミングキーボード。ラピッドトリガーのほか、有線・無線の8000Hzポーリングレート、ホットスワップなどが特徴だ。

ラピドリ搭載のコスパモデルが6490円

ユーザーレビューを見ると、"ラピドリ搭載のコスパ最強モデル／ありがたい値段／ゲーム使いなら買い"といった声が寄せられている。1万円未満の価格帯ながら、ラピッドトリガーや8000Hzポーリングレートなどを備えているのが最大の魅力。ゲーミングキーボードを触ってみたい人にオススメできる。