Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第972回
ラピドリや8Kポーリングレートなどを備えた60％有線ゲーミングキーボードが良コスパの6490円
2026年11月25日 23時30分更新
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MonsGeekの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、MonsGeekの有線ゲーミングキーボード「FUN60 Pro SP（英語配列）」が販売中だ。価格は6490円。
本製品は、0.01mm単位のラピッドトリガーを搭載する有線ゲーミングキーボード。ラピッドトリガーのほか、有線・無線の8000Hzポーリングレート、ホットスワップなどが特徴だ。
ラピドリ搭載のコスパモデルが6490円
ユーザーレビューを見ると、"ラピドリ搭載のコスパ最強モデル／ありがたい値段／ゲーム使いなら買い"といった声が寄せられている。1万円未満の価格帯ながら、ラピッドトリガーや8000Hzポーリングレートなどを備えているのが最大の魅力。ゲーミングキーボードを触ってみたい人にオススメできる。
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