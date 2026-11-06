Amazonセール情報大紹介！ 第2450回
14型OLEDを約980gで持ち歩ける！ Acer「Swift Air 14」がAmazonスマイルSALEで14万3820円
2026年11月06日 21時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】Acer 14型ノートPC「Swift Air 14（SFA14-51M-N56Y）」をチェック！
Acerの14型ノートPC「Swift Air 14（SFA14-51M-N56Y）」がAmazonスマイルSALEの対象。過去価格159,800円から10％オフの143,820円で販売中。
軽いノートPCが欲しいけれど、画面のサイズや美しさは妥協したくない。そんな人にぴったりなのが、Acerの「Swift Air 14」だ。14型のOLEDディスプレーを搭載しながら、重さは約980g。厚さも約14.9mmとスリムで、一般的なA4サイズのバッグにも収まりやすい。外出先での資料作成から写真や動画の鑑賞まで、持ち運びやすさと画面の美しさを両立している。
①約980gの軽量ボディと合金素材
マグネシウム・アルミニウム合金を採用した薄型ボディで、本体サイズは約313.7×219×14.9mm。スリムなベゼルを備え、一般的なA4サイズのバッグにも収まりやすい。バッテリー駆動時間は約9時間で、65WのUSB Type-C ACアダプターが付属する。
②14型OLEDで鮮やかな色彩を表現
14型の光沢OLEDディスプレーを搭載し、解像度は1920×1200ドット。DCI-P3 100％の広色域に対応し、鮮やかな色彩と深い黒を表現する。画面比率は16:10で、一般的な16:9より縦方向の表示領域が広く、文書作成やウェブ閲覧にも利用できる。
③Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
CPUはIntel Core Ultra 5 115Uで、16GBのLPDDR5-6400メモリと512GB SSDを搭載。最大11 TOPSのNPU「Intel AI Boost」を内蔵する。専用のCopilotキーを備え、情報検索や文章作成などにAIアシスタントを利用できる。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 115U
【メモリ】16GB LPDDR5-6400
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型OLED（1920×1200ドット、16:10、DCI-P3 100％）
【重量】約980g
【バッテリー駆動時間】約9時間
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