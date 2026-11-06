1万1999円の24型ゲーミングディスプレー、フルHDで180Hz/1msと隙なし！ スマイルセール中に買うべし

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Minifireの24型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Minifireの24型フルHDゲーミングディスプレー「MFG24F4L」が販売中だ。参考価格は1万4999円だが、スマイルセールにより20％オフの1万1999円で購入できる（11月5日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のVAパネルを搭載した24型ゲーミングディスプレー。180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、4000:1のコントラスト比、HDMI・DisplayPortのインターフェースなどが特徴だ。

180Hz・1msのモデルがスマイルセールで1.1万円ってマジ？

ユーザーレビューを見ると、"接続不良もなく画質もきれい／価格が安いので満足／この価格帯でこれなら良い"といった声が寄せられている。現時点では20％オフのセール価格で購入可能だ。サブのゲーミングディスプレーが欲しい人、1万円台の格安モデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？