Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第905回
1万1999円の24型ゲーミングディスプレー、フルHDで180Hz/1msと隙なし！ スマイルセール中に買うべし
2026年11月06日 16時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Minifireの24型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Minifireの24型フルHDゲーミングディスプレー「MFG24F4L」が販売中だ。参考価格は1万4999円だが、スマイルセールにより20％オフの1万1999円で購入できる（11月5日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のVAパネルを搭載した24型ゲーミングディスプレー。180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、4000:1のコントラスト比、HDMI・DisplayPortのインターフェースなどが特徴だ。
180Hz・1msのモデルがスマイルセールで1.1万円ってマジ？
ユーザーレビューを見ると、"接続不良もなく画質もきれい／価格が安いので満足／この価格帯でこれなら良い"といった声が寄せられている。現時点では20％オフのセール価格で購入可能だ。サブのゲーミングディスプレーが欲しい人、1万円台の格安モデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第904回
トピックス視界を囲って没入感MAX！ 280Hz/0.5msの27型曲面ゲーミングディスプレー、スマイルセールで2万1800円
-
第903回
トピックスFPSゲーマーにぶっ刺さる超反応ラピトリ搭載！ Logicool Gのテンキーレスキーボードがスマイルセールで23％オフ
-
第902回
トピックスSwitch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』、純正のプロコンで遊んでみない？【任天堂純正品】
-
第901回
トピックス液晶タッチ画面搭載のSwitch・PC対応コントローラー、スマイルセールで2万1800円【任天堂ライセンス取得】
-
第900回
トピックス【国産】ドック不要でSwitch 2の画面を出力できるHDMI to Type-Cケーブル、スマイルセールで10％オフ
-
第899回
トピックス1万5000円でお釣りが来る新定番24.5型ゲーミングディスプレーが大ヒット中！ 1ヵ月で2000点以上売れてます
-
第898回
トピックス27型WQHDは今が買い時！ 200Hz/1msのKTCゲーミングディスプレーがスマイルセールで26％オフ
-
第897回
トピックスはじめてのゲーミングキーボードなら1ヵ月で1000点売れてるLogicool G PROが定番！ 現在スマイルセールで1万円切り
-
第896回
トピックス初めてのキーボードカスタムにも便利なKeychron C3 Proがスマイルセールで14％オフ
-
第895回
トピックスつかみ持ち・つまみ持ち特化のゲーミングマウス「Razer Viper V3 HyperSpeed」、スマイルセールで8980円！
- この連載の一覧へ