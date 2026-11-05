Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第904回
視界を囲って没入感MAX！ 280Hz/0.5msの27型曲面ゲーミングディスプレー、スマイルセールで2万1800円
2026年11月05日 21時45分更新
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MSIの27型湾曲（曲面）ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの27型湾曲ゲーミングディスプレー「MAG 276CXF」が販売中だ。参考価格は3万2800円だが、スマイルセールにより34％オフの2万1800円で購入できる（11月5日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のRapid VAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。280Hzのリフレッシュレート、0.5msの応答速度、1500Rの湾曲率、HDMI×2・DisplayPortのインターフェースなどが特徴だ。
初めての湾曲ゲーミングディスプレーに◎
ユーザーレビューを見ると、"平面よりも湾曲のほうが圧倒的に見やすい／コスパ・性能・見やすさ最高"といった声が寄せられている。現時点では34％オフのセール価格で購入可能だ。湾曲ゲーミングディスプレーを安く購入したい人は、本製品をチェックしてみては？
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