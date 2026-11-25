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PowerAのDualSense用チャージングステーションをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのDualSense用チャージングステーション「パワーエー ソロ チャージングステーション for PS5 DualSense and DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。参考価格は2200円だが、執筆時点では9％オフの2000円で購入できる（11月25日時点）。

本製品は、DualSense・Dual Edge ワイヤレスコントローラーを充電できるチャージングステーション。コントローラーを置くだけで充電でき、充電が完了したらすぐにゲームプレイが可能だ。

純正よりも安いチャージングステーション

ユーザーレビューを見ると、"純正よりも安くて良い／デザインも良い／2年保証があるので安心"といった声が寄せられている。現時点では9％オフのセール価格で購入可能だ。DualSenseの充電器を安く手に入れたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。