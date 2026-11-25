Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第965回
クラウドゲーミングやリモートプレイの相棒にどうぞ。BACKBONEのiPhone用ゲームコントローラーが19％オフ
2026年11月25日 21時45分更新
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BACKBONEのスマホ用ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、BACKBONEのスマホ用ゲームコントローラー「BACKBONE One」が販売中だ。参考価格は1万9800円だが、執筆時点では19％オフの1万5950円で購入できる（11月25日時点）。
本製品は、Lightning端子のiPhoneに対応するゲームコントローラー。PS リモートプレイ、XBOX リモートプレイ、Steam Linkなど、各種クラウドゲームサービスやリモートプレイに適している。そのほか、低遅延のアナログトリガーや3.5mmイヤフォンジャック、Lightning端子なども特徴。
スマホゲーやクラウドゲームのお供に
ユーザーレビューを見ると、"ストレスを感じずにスマホライフを満喫するなら欠かせないアイテム／操作しやすくて良い／めっちゃ感激"といった声が寄せられている。現時点では19％オフのセール価格で購入可能だ。スマホゲームやクラウドゲームサービスを利用したい人にオススメできる。
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