Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第966回
スマホが本格モバイルゲーム機の手触りに!? フォートナイトとコラボしたGameSirのゲームコントローラー発売中
2026年11月25日 22時00分更新
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GameSirのスマホコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite for Xbox Fortnite Durrr Burger Edition」が販売中だ。価格は7999円。
本製品は「フォートナイト」の「Durrr Burger」をモチーフにした特別モデルで、105～213mmの端末に対応する。iPhoneやAndroid端末をUSB Type-C端子に接続するだけで、すぐにゲームをプレイできる。
そのほか、ホールエフェクトスティックおよびホールエフェクトアナログトリガー、約145gの軽量ボディ、パススルー充電、ABXYボタン配置の切り替えなども特徴だ。
見た目はポップだけど中身は本格的！
ユーザーレビューを見ると、"パススルー充電が便利／旧モデルから確かな進化を実感／スマホが本格ゲーム機に化ける超軽量コントローラー"といった声が寄せられている。フォートナイトのポップな見た目と便利な機能が魅力の本製品。気になった人はチェックしてみては？
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