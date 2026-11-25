※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite for Xbox Fortnite Durrr Burger Edition」が販売中だ。価格は7999円。

本製品は「フォートナイト」の「Durrr Burger」をモチーフにした特別モデルで、105～213mmの端末に対応する。iPhoneやAndroid端末をUSB Type-C端子に接続するだけで、すぐにゲームをプレイできる。

そのほか、ホールエフェクトスティックおよびホールエフェクトアナログトリガー、約145gの軽量ボディ、パススルー充電、ABXYボタン配置の切り替えなども特徴だ。

見た目はポップだけど中身は本格的！

ユーザーレビューを見ると、"パススルー充電が便利／旧モデルから確かな進化を実感／スマホが本格ゲーム機に化ける超軽量コントローラー"といった声が寄せられている。フォートナイトのポップな見た目と便利な機能が魅力の本製品。気になった人はチェックしてみては？