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xunbidaのSwitch2用ACアダプターをチェック

Amazon.co.jpにて、xunbidaの「Switch2用 ACアダプター」が販売中だ。参考価格は3299円だが、タイムセールにより24％オフの2519円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は、最大60W出力のPower Delivery（PD）規格に対応するNintendo Switch 2用ACアダプター。携帯モードとTVモードを自動で判別し、最適な電力を供給してくれるという。そのほか、PSE認証や充電保護機能、高耐久のケーブルなども特徴だ。

最大60W出力のSwitch 2用ACアダプターが24％オフ

ユーザーレビューを見ると、"外出先でも安心して使える／Switchを使いながら充電も可能／ケーブルの長さがちょうどいい"といった声が寄せられている。現時点では24％オフのセール価格で購入可能だ。Switch 2用の充電器を急ぎで購入したい人は本製品をチェックしてみては？