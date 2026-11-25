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ASUSの14型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」が販売中だ。参考価格は30万8909円だが、執筆時点では18％オフの25万4364円で購入できる（11月25日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載した14型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5050搭載モデルが18％オフ

RTX 5050を搭載した本製品は、ゲームからクリエイティブ、AI作業までこなせるスペックが魅力。現時点では18％オフのセール価格で販売中だ。25万円台の予算で買えるゲーミングノートPCを探している人は、本製品を早めにチェックしてみては？