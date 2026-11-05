Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第903回
FPSゲーマーにぶっ刺さる超反応ラピトリ搭載！ Logicool Gのテンキーレスキーボードがスマイルセールで23％オフ
2026年11月05日 21時30分更新
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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「Logicool G PRO X TKL RAPID」が販売中だ。過去価格は2万5980円だが、スマイルセールにより23％オフの1万9980円で購入できる（11月5日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載したテンキーレスのゲーミングキーボード。ラピッドトリガーは、0.1mm単位でアクチュエーションポイントを細かく設定できるという（0.1～4.0mmの範囲）。そのほか、左右移動キーの同時入力に優先アクションを指定する機能、軽快かつ安定した操作が可能な磁気式アナログスイッチなども備える。
FPSゲーマーの相棒にふさわしい逸品
ユーザーレビューを見ると、"ゲーム用途ならかなり満足度が高い／VALORANTもフォートナイトも遊びやすい／FPSで勝ちたい人に最適"といった声が寄せられている。現時点では23％オフのセール価格で購入可能だ。ラピッドトリガーを搭載したゲーミングキーボードが欲しい人、Logicool G一択の人は本製品をチェックしてみてはどうだろうか。
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