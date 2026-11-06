Office 2024付きで16型の大画面をタッチ操作！ HP「OmniBook 5」がAmazonタイムセールで31％オフ

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【Amazonタイムセール】HP ノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格253,000円から31％オフの173,800円で販売中。

HPの「OmniBook 5」は、Office 2024と16型タッチ液晶に加え、テンキー付き日本語キーボードも搭載。普段の仕事で使う機能に、タッチ操作という便利さを加えたノートPCだ。

①Office 2024で文書作成から表計算まで

Office 2024を搭載し、Wordでの文書作成、Excelでの表計算、PowerPointによる資料作成に対応。Outlookも利用できる。購入後すぐにOfficeを使える構成で、文書作成や表計算、プレゼンテーション資料の作成など、仕事で使うソフトがそろっている。

②16型WUXGA液晶はタッチ操作にも対応

16型のIPSディスプレーを搭載。解像度は1920×1200ドットのWUXGAで、縦横比16：10、リフレッシュレート60Hz。画面へのタッチ操作に対応し、キーボードやマウスに加えて指先でも操作できる。大画面での作業とタッチ操作を組み合わせられるのが特徴だ。

③Ryzen 5と16GBメモリ、顔認証も装備

Ryzen 5 8540Uを搭載し、6コア12スレッド、Radeon 740Mグラフィックスを採用。メモリは16GBのLPDDR5-6400、ストレージは512GB SSD。顔認証やカメラスイッチ、バックライト付き日本語キーボードも備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8540U

【メモリ】16GB LPDDR5-6400

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS、タッチ対応、60Hz

【Office】Office 2024