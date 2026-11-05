Switch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』、純正のプロコンで遊んでみない？【任天堂純正品】

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Nintendo Switch 2 Proコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー 【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱」が販売中だ。価格は9980円。

本製品は、テレビモードやテーブルモードでゲームをプレイできるワイヤレスコントローラー。ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」、好きなボタンを割り当てられる「GL／GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどが搭載されている。そのほか、Joy-Con 2にも搭載されているHD振動2にも対応。

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』をコントローラーで遊びたい人に

ユーザーレビューを見ると、"純正ならではの安心感／軽くてサイズ感も良い／触り心地が良い"といった声が寄せられている。11月5日に発売されたNintendo Switch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を純正のゲームパッドで遊びたい人は、本製品を検討してみてはどうだろうか。