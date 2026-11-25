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PS5/Slim/Pro用横置きスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、OIVOの「PS5/Slim/Pro用横置きスタンド」が販売中だ。価格は2580円。

本製品はPlayStation 5専用の横置きスタンドで、通常版やSlim、Proにも対応する。横置き時の本体をしっかり支える接続ブラケットのほか、放熱用の隙間、簡単な取り付けなどが特徴だ。

PS5を横置きで使いたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、"安定していてとても良い／組み立てが簡単／放熱対策はバッチリ"といった声が寄せられている。安定性と放熱性が魅力の本製品。PS5を横に置きたい人は本製品を手にとってみてはいかがだろうか。