Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第959回
PS5は横置きがイイ人に。安定感抜群・組み立て簡単のスタンドはProとSlimでもOK
2026年11月25日 12時00分更新
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PS5/Slim/Pro用横置きスタンドをチェック
Amazon.co.jpにて、OIVOの「PS5/Slim/Pro用横置きスタンド」が販売中だ。価格は2580円。
本製品はPlayStation 5専用の横置きスタンドで、通常版やSlim、Proにも対応する。横置き時の本体をしっかり支える接続ブラケットのほか、放熱用の隙間、簡単な取り付けなどが特徴だ。
PS5を横置きで使いたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、"安定していてとても良い／組み立てが簡単／放熱対策はバッチリ"といった声が寄せられている。安定性と放熱性が魅力の本製品。PS5を横に置きたい人は本製品を手にとってみてはいかがだろうか。
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