※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

HAILESIの13.5型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、HAILESIの13.5型モバイルディスプレー「S135」が販売中だ。過去価格は1万4999円だが、執筆時点では12％オフの1万3199円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は、2256×1504ドット（2.2K相当）の解像度を採用する13.5型モバイルディスプレー。ドック不要でSwitch 2の画面を出力できるほか、マウス・キーボードを接続するとPCのように利用できるOTG、給電・映像出力が可能なType-Cポート、家庭用ゲーム機に接続できるHDMIポートなどが特徴だ。

ドック不要でSwitch 2の映像を出力できる！

ユーザーレビューを見ると、"これ一台でモバイルディスプレーに求められる機能がこなせる／画面サイズがちょうどいい／期待していた以上に良いモデル"といった声が寄せられている。現時点では12％オフのセール価格で購入可能だ。外出先でSwitch 2を遊びたい人、ドック不要でゲームを遊びたい人、仕事用のサブディスプレーを探している人にオススメできる。