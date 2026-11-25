Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第961回
Switch 2をドックなしで遊べてしかもOTG対応の13.5型モバイルディスプレー、12％オフの1万3199円
2026年11月25日 12時30分更新
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HAILESIの13.5型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、HAILESIの13.5型モバイルディスプレー「S135」が販売中だ。過去価格は1万4999円だが、執筆時点では12％オフの1万3199円で購入できる（11月24日時点）。
本製品は、2256×1504ドット（2.2K相当）の解像度を採用する13.5型モバイルディスプレー。ドック不要でSwitch 2の画面を出力できるほか、マウス・キーボードを接続するとPCのように利用できるOTG、給電・映像出力が可能なType-Cポート、家庭用ゲーム機に接続できるHDMIポートなどが特徴だ。
ドック不要でSwitch 2の映像を出力できる！
ユーザーレビューを見ると、"これ一台でモバイルディスプレーに求められる機能がこなせる／画面サイズがちょうどいい／期待していた以上に良いモデル"といった声が寄せられている。現時点では12％オフのセール価格で購入可能だ。外出先でSwitch 2を遊びたい人、ドック不要でゲームを遊びたい人、仕事用のサブディスプレーを探している人にオススメできる。
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