※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの34型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの34型湾曲ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG34VQL3A」が販売中だ。過去価格は5万2500円だが、タイムセールにより24％オフの3万9800円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は、3440×1440ドットの解像度を採用した34型湾曲ゲーミングディスプレー。180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、1500Rの湾曲率などが特徴だ。

34型湾曲ゲーミングディスプレーが4万円切り

ユーザーレビューを見ると、"ゲーム・仕事・クリエイティブ、すべてにオススメ／ウルトラワイドが思っていた以上に快適／横にウィンドウを増やせるのがありがたい"といった声が寄せられている。現時点では24％オフのセール価格で購入可能だ。湾曲の没入感を思う存分堪能したい人、ウルトラワイドの画面でゲームや仕事をこなしたい人にオススメできる。