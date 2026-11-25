Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第962回
注目の34型WQHD湾曲ゲーミングディスプレーがAmazonタイムセールで4万円切り
2026年11月25日 12時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの34型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの34型湾曲ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG34VQL3A」が販売中だ。過去価格は5万2500円だが、タイムセールにより24％オフの3万9800円で購入できる（11月24日時点）。
本製品は、3440×1440ドットの解像度を採用した34型湾曲ゲーミングディスプレー。180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、1500Rの湾曲率などが特徴だ。
34型湾曲ゲーミングディスプレーが4万円切り
ユーザーレビューを見ると、"ゲーム・仕事・クリエイティブ、すべてにオススメ／ウルトラワイドが思っていた以上に快適／横にウィンドウを増やせるのがありがたい"といった声が寄せられている。現時点では24％オフのセール価格で購入可能だ。湾曲の没入感を思う存分堪能したい人、ウルトラワイドの画面でゲームや仕事をこなしたい人にオススメできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第961回
トピックスSwitch 2をドックなしで遊べてしかもOTG対応の13.5型モバイルディスプレー、12％オフの1万3199円
-
第960回
トピックス「ゼルダの伝説」モチーフのSwitch 2用公式ライセンスコントローラーが15％オフの6845円
-
第959回
トピックスPS5は横置きがイイ人に。安定感抜群・組み立て簡単のスタンドはProとSlimでもOK
-
第958回
トピックスSwitch 2用保護フィルム3枚セットが15％オフの1099円！ 便利な貼付用ガイド枠付
-
第957回
トピックス手の小さいゲーマーに刺さるかも？ XBOX配置のPC用コントローラーが9％オフの4527円
-
第956回
トピックス2699円のSwitch対応ゲームコントローラーが折り畳み式スマホスタンドや連射機能搭載でコスパ良し
-
第955回
トピックス「ポムポムプリン」尽くしのSwitch 2用ワイヤレスホリパッドを発見！連射機能やCボタンなども備える
-
第954回
トピックスモバイル性抜群のスマホゲームコントローラーASUS「ROG Tessen」が22％オフ
-
第953回
トピックス安価なPS5用ワイヤレスコントローラー発見！ 連射機能・背面ボタン・ジャイロも装備
-
第952回
トピックスホール効果スティック＆トリガー搭載のスマホ用ゲームコントローラーが20％オフ！ ポーリングレート1000Hzなど高性能ぶりが光る一台
- この連載の一覧へ