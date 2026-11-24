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JSAUXのNintendo Switch 2用保護フィルムをチェック

Amazon.co.jpにて、JSAUXのNintendo Switch 2用保護フィルム「GP0123」が販売中だ。参考価格は1299円だが、執筆時点では15％オフの1099円で購入できる（11月24日時点）。

本製品はNintendo Switch 2用に設計された液晶保護フィルム（3枚付属）。位置合わせがしやすいガイド枠付き、透過率99％、傷や衝撃を防ぐ9H硬度、クリーニングキット3回分などが特徴だ。

取り付け簡単の液晶フィルム3枚セットが1099円！

ユーザーレビューを見ると、"簡単かつキレイに貼れる／3枚入ってコスパ良し／買って正解"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で購入可能だ。取り付けが簡単な液晶フィルムを探している人にオススメできる。