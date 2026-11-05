液晶タッチ画面搭載のSwitch・PC対応コントローラー、スマイルセールで2万1800円【任天堂ライセンス取得】

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ZUIKI（瑞起）のNintendo Switch/PC対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ZUIKI（瑞起）のNintendo Switch/PC対応ゲームコントローラー「EVOTOP Black」が販売中だ。参考価格は3万4430円だが、スマイルセールにより37％オフの2万1800円で購入できる（11月5日時点）。

本製品はLCDタッチスクリーンを搭載したゲームコントローラー。ボタンマッピングやマクロ機能、スティックの感度、ライトエフェクトなどをタッチ操作で細かく設定できるという。そのほか、自動連射機能やホール効果ジョイスティック、交換可能なマグネット式十字ボタンなどが特徴だ。なお、本製品は任天堂の公式ライセンスを取得している。

高級感のあるゲームコントローラーがスマイルセール中

ユーザーレビューを見ると、"Switch 2でマクロが使える／高級感がある／各種設定を画面で簡単に確認できるのが便利"といった声が寄せられている。多機能のLCDタッチスクリーンと高級感のあるデザインが魅力のゲームコントローラー。現在は37％オフのセール価格で購入できるので、気になった人はチェックしてみては？