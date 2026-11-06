Amazonセール情報大紹介！ 第2448回
20万円出すなら、32GBメモリも有機ELも欲しい。Core Ultra 7搭載のAcer「Swift Go 14 AI」がAmazonスマイルSALEで値下げ
2026年11月06日 07時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】Acer ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」をチェック！
AcerのノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」がAmazonスマイルSALE対象。過去価格228,639円から15％オフの193,820円で販売中。
20万円近い買い物だからこそ、CPUだけでなくメモリやディスプレーにもこだわりたい。Acerの「Swift Go 14 AI」は、Core Ultra 7 258Vに32GBメモリ、14型有機ELを組み合わせ、ストレージも1TB SSDを搭載。Copilot+ PCにも対応する。処理性能もメモリ容量も画面も、欲しいスペックがしっかりそろった1台だ。
①最大47TOPSのNPUと32GBメモリ
Core Ultra 7 258Vは、最大47TOPSのNPU「Intel AI Boost」を内蔵。32GBのLPDDR5X-8533メモリを搭載し、グラフィックスにはIntel Arc 140Vを採用する。Copilot+ PCにも対応する。
②14型有機ELの広色域と高コントラスト
14型有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。DCI-P3 100％の広色域と100万：1のコントラスト比を備える。VESA Certified DisplayHDR True Black 500認証も取得している。
③約1.24kgの薄型ボディと長時間駆動
重量約1.24kg、最薄部約9.7mmのアルミニウム製ボディを採用。バッテリー駆動時間は最大約23.5時間で、180度まで開くヒンジも備える。USB4 Type-C端子を2基搭載し、Thunderbolt 4に対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 7 258V
【メモリ】32GB LPDDR5X-8533
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、16：10）
【NPU】Intel AI Boost（最大47TOPS）
【グラフィックス】Intel Arc 140V
【重量】約1.24kg
【バッテリー駆動時間】最大約23.5時間
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