20万円出すなら、32GBメモリも有機ELも欲しい。Core Ultra 7搭載のAcer「Swift Go 14 AI」がAmazonスマイルSALEで値下げ

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【Amazonスマイル Sale】Acer ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」をチェック！

AcerのノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」がAmazonスマイルSALE対象。過去価格228,639円から15％オフの193,820円で販売中。

20万円近い買い物だからこそ、CPUだけでなくメモリやディスプレーにもこだわりたい。Acerの「Swift Go 14 AI」は、Core Ultra 7 258Vに32GBメモリ、14型有機ELを組み合わせ、ストレージも1TB SSDを搭載。Copilot+ PCにも対応する。処理性能もメモリ容量も画面も、欲しいスペックがしっかりそろった1台だ。

①最大47TOPSのNPUと32GBメモリ

Core Ultra 7 258Vは、最大47TOPSのNPU「Intel AI Boost」を内蔵。32GBのLPDDR5X-8533メモリを搭載し、グラフィックスにはIntel Arc 140Vを採用する。Copilot+ PCにも対応する。

②14型有機ELの広色域と高コントラスト

14型有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。DCI-P3 100％の広色域と100万：1のコントラスト比を備える。VESA Certified DisplayHDR True Black 500認証も取得している。

③約1.24kgの薄型ボディと長時間駆動

重量約1.24kg、最薄部約9.7mmのアルミニウム製ボディを採用。バッテリー駆動時間は最大約23.5時間で、180度まで開くヒンジも備える。USB4 Type-C端子を2基搭載し、Thunderbolt 4に対応する。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 258V

【メモリ】32GB LPDDR5X-8533

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、16：10）

【NPU】Intel AI Boost（最大47TOPS）

【グラフィックス】Intel Arc 140V

【重量】約1.24kg



【バッテリー駆動時間】最大約23.5時間