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【Amazonで予約受付中】コロンバスサークルのFC/FC互換機用ゲームソフト「スノーブラザーズ」をチェック！

コロンバスサークルのFC/FC互換機用ゲームソフト「スノーブラザーズ」がAmazonで予約受付中。参考価格7,678円から9％オフの6,980円。

高額なプレミア価格がつくほど希少になったファミコンソフトが、再び新品で手に入る。東亜プランが開発した「スノーブラザーズ」は、1991年に登場した名作アクションゲーム。今回の復刻版は、当時のゲーム内容をそのままに、令和版パッケージで登場する。しかも数量限定生産。かつて欲しくても手が出なかった人には、見逃せない復刻だ。

①プレミア名作が令和版カセットで再び登場

オリジナル版は高額なプレミア価格がついた希少な作品。東亜プラン開発のゲーム内容をそのままに、FC/FC互換機向けカセットとして復刻する。コロンバスサークル製FC互換機は動作確認済みで保証対象だが、他社製互換機は保証対象外となる。

②ニックとトムが挑む全50面のアクション

ニックとトムの「スノーブラザーズ」を操作し、全50面のステージクリアを目指す。固定画面ステージクリア型のアクションゲームで、8BITミュージックも特徴。スコアアタックの要素も備え、1991年に登場したオリジナル版のゲーム内容をそのまま収録している。

③2人同時プレイと時間制限付きの別モード

本編とは別に、制限時間内にお姫様の元へたどり着くとクリアになるタイムアタックモードを搭載。1人から2人まで遊べ、2人同時プレイにも対応する。Amazon限定特典として、パッケージ内に転写ステッカーが封入される。