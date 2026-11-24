Amazonセール情報大紹介！ 第2495回
冷蔵庫の余り野菜、ポタージュにしちゃえばいい！ ニンジャの自動スープメーカーがAmazonで37％オフ
2026年11月24日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ニンジャ 自動スープメーカー「SOUPi（QH201JGNNR）」をチェック！
ニンジャの自動スープメーカー「SOUPi」がAmazonでタイムセール対象。参考価格14,300円から37％オフの9,000円で販売中。
かぼちゃやにんじんが、ボタンひとつで裏ごししたようななめらかなポタージュに。刻むところから加熱、かくはんまでお任せできるのが、ニンジャの自動スープメーカー「SOUPi」だ。一度に2〜3人分を作れるうえ、煮込み料理やソースにも対応。寒い日の食卓に、野菜たっぷりの温かい一品を手軽に加えられる。
①約40分で仕上げるクリーミーなポタージュ
調理に合わせて加熱とかくはんを行い、素材の持ち味を引き出す。ポタージュモードの調理時間は約40分。食材を細かく仕上げるモードで、クリーミーでとろみのあるポタージュやピューレ状のスープを作れる。
②保温やタイマーを含む6モードをボタン操作
保温とタイマーを含む6つのモードを搭載し、ジュース作りにも対応する。モードの選択はディスプレー表示とボタンで行う。本体サイズは幅167×奥行き115×高さ242mmで、重量は約1.2kgとなっている。
③3分と10分の洗浄モードに専用ブラシも付属
水やぬるま湯を入れてボタンを押すと、ブレードが3分間かくはんして仮洗いする。強力洗浄モードでは加熱しながら10分間かくはんし、汚れを浮かせてニオイ残りを軽減。刃の裏側などを洗える専用ブラシも付属する。
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