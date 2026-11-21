Amazonセール情報大紹介！ 第2490回
秋・冬・春の3シーズン着倒せる！ ライナー着脱式のモッズコートが1万4530円
2026年11月21日 11時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HOUSTON モッズコート「M-51PARKA 5409M」をチェック！
HOUSTONのモッズコート「M-51PARKA 5409M」がAmazonで割引対象。参考価格21,780円から33％オフの14,530円で販売中（ブラック・XSサイズ）。
寒い日はボアライナーを付けて、暖かくなったら取り外す。HOUSTONの「M-51PARKA 5409M」は、気温に合わせて着方を変えられるモッズコートだ。ゆったりした作りで、スーツにもカジュアルにも合わせやすい。冬だけでクローゼットにしまうのはもったいない、仕事にも休日にも着回せる一着だ。
※価格はカラーやサイズによって異なる場合がある。
①米軍オーバーコート由来のゆったり設計
1951年に米軍で採用されたオーバーコートを題材にしたモデル。装備の上から着用できるように作られた、ゆとりのある設計が特徴だ。XSサイズの寸法は身幅64cm、肩幅57cm、着丈108cm、袖丈62cm。ゆったりした作りになっている。
②綿100％の素材を採用、6サイズを展開
素材には綿100％を採用。サイズは3XS、2XS、XS、S、M、Lの6種類で、着丈100〜120cm、身幅60〜70cm、肩幅53〜63cm。ブラックやオリーブドラブなどのカラーがあり、価格はカラーやサイズによって異なる。手入れ方法はドライクリーニング指定だ。
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