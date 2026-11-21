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【Amazonで割引中】HOUSTON モッズコート「M-51PARKA 5409M」をチェック！

HOUSTONのモッズコート「M-51PARKA 5409M」がAmazonで割引対象。参考価格21,780円から33％オフの14,530円で販売中（ブラック・XSサイズ）。

寒い日はボアライナーを付けて、暖かくなったら取り外す。HOUSTONの「M-51PARKA 5409M」は、気温に合わせて着方を変えられるモッズコートだ。ゆったりした作りで、スーツにもカジュアルにも合わせやすい。冬だけでクローゼットにしまうのはもったいない、仕事にも休日にも着回せる一着だ。

※価格はカラーやサイズによって異なる場合がある。

①米軍オーバーコート由来のゆったり設計

1951年に米軍で採用されたオーバーコートを題材にしたモデル。装備の上から着用できるように作られた、ゆとりのある設計が特徴だ。XSサイズの寸法は身幅64cm、肩幅57cm、着丈108cm、袖丈62cm。ゆったりした作りになっている。

②綿100％の素材を採用、6サイズを展開

素材には綿100％を採用。サイズは3XS、2XS、XS、S、M、Lの6種類で、着丈100〜120cm、身幅60〜70cm、肩幅53〜63cm。ブラックやオリーブドラブなどのカラーがあり、価格はカラーやサイズによって異なる。手入れ方法はドライクリーニング指定だ。