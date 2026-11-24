Amazonセール情報大紹介！ 第2494回
「まるでこたつ」に寝るとき専用があった！ つま先を出して履くメンズソックスが過去1か月で3,000点以上売れた
2026年11月24日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】オカモト 就寝用メンズソックス「靴下サプリ おやすみスイッチ メンズ」をチェック！
オカモトの就寝用メンズソックス「靴下サプリ おやすみスイッチ メンズ」がAmazonで割引対象。参考価格3,960円から13％オフの3,432円で販売中。
足元の冷えが気になる夜に、温かさだけでなく、熱や汗の逃がし方まで考えられた一足。オカモトの「靴下サプリ おやすみスイッチ メンズ」は、足首・足裏・かかとを温めながら、つま先は開放して熱や汗を逃がす設計。温めるだけでなく、心地よい眠りまで考えられている。
①3つのスイッチで温め方と放熱を工夫
「快眠体温へ導く3つのスイッチ」が特徴。足首と足裏を温めること、かかとを温めること、つま先を開放して熱や汗を逃がすことの3つで構成される。温める場所と熱を逃がす場所を分け、心地よい眠りを目指した設計だ。
②24～27cm対応のウール混メンズソックス
サイズは24.0～27.0cmで、カラーはミッドナイトネイビー。素材にはアクリル、ウールなどを使用する。洗濯機で洗う際はネットに入れ、中性洗剤を使用する。
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