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【Amazonタイムセール】TAION（タイオン）「ミリタリー Wジップ ダウンパーカー」をチェック！

TAION（タイオン）の「ミリタリー Wジップ ダウンパーカー」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,970円から5％オフの13,271円で販売中。

せっかくダウンを買うなら、普段からガンガン着たい。日本発のインナーダウン専業ブランド、TAION（タイオン）の「ミリタリー Wジップ ダウンパーカー」は、800FPの上質なダウンに丈夫なリップストップ生地を組み合わせた一着だ。クラシカルなミリタリーデザインに、重ね着を楽しめるゆったりとしたシルエット。暖かさだけでなく、着こなしも楽しめるダウンパーカーだ。

①ダウン95％で首元まで暖かく自宅で手洗い

中わたはダウン95％、フェザー5％で、保温性に優れたダウンを採用。フード周りは首元までしっかり暖める設計で、袖口は風が入りにくいリブ仕立てとなっている。家庭での洗濯も可能だ。

②前立てと両脇にYKKファスナーを採用

フロントはWジップ開閉式で、前立てと両脇にはYKKファスナーを使用している。両脇のファスナースリットを開けることで可動域が広がり、動きやすさをサポートするほか、パンツのポケットにも手を入れやすい設計だ。

③ヘチマキルトに2WAY式の腰ポケット

ヘチマキルトのダウンステッチがミリタリー感を演出する。左右の腰ポケットはハンドウォーマーにもなる2WAY仕様で、フードには紐を装備。男女兼用でXSから3XLまでの7サイズ、6色をラインアップする。