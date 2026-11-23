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【Amazonで販売中】バンダイ「ガシャポンマシントライ」をチェック！

バンダイの「ガシャポンマシントライ」がAmazonで販売中。価格は5,936円。

お店で見かけるガシャポンマシンが、自分の部屋にあったら？ 実はこの商品、Amazonでは過去1か月に1000点以上購入されている。バンダイの「ガシャポンマシントライ」は、コインを入れてハンドルを回す遊びを自宅で楽しめるモデル。正面のDPカードを交換してオリジナルのデザインにすることもでき、自分だけのガシャポンマシンに仕立てられる。

①実際の硬貨も使えて、何度でも回して遊べる

専用コインだけでなく、実際の硬貨も使用できるのが特徴。投入したコインは簡単に取り出せるため、何度でも繰り返し遊べる。専用コインは4枚付属しており、コインを入れてハンドルを回すガシャポンの遊びを自宅で楽しめる。

②DPカードを交換してオリジナルのデザインに

マシン正面のDPカードは交換可能で、自分でオリジナルのカードを作って楽しめる。2024年版ではDPカードのデザインが最新のロゴに一新された。付属するカプセルも3色になっており、マシンの見た目を変えながら遊べる。