Amazonセール情報大紹介！ 第2488回
17万5460円のASUS一体型PC、何が入ってる？ Office 2年分に16GBメモリ、1TB SSDまで！
2026年11月20日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 23.8型一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC101WS）」をチェック！
ASUSの23.8型一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC101WS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格184,800円から5％オフの175,460円で販売中。
23.8型ディスプレーを備えた一体型PCに、ワイヤレスキーボードとマウスまで付属。ASUSの「V400 AiO V440VAK」は、Officeも2年分付いてくる充実の構成だ。さらに、100Hz対応のフルHD画面やWi-Fi 7も搭載。パソコン本体からソフト、周辺機器まで、まとめて揃えられる一台だ。
①Office24か月分とCore 5搭載
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属。CPUはCore 5 210H、メモリは16GB、ストレージは1TBのNVMe SSD。ワイヤレスキーボードとマウスも同梱する。
②100Hzの23.8型画面とHDMI入出力
23.8型のフルHDディスプレーは100Hz表示に対応。非光沢パネルで、画面占有率は93％、色域はsRGB 100％、視野角は178度。HDMI入力と出力を各1基備え、別の機器の映像も表示できる。
③収納式503万画素カメラと多彩な接続端子
503万画素のポップアップ式IRカメラは手動で収納でき、Windows Helloに対応。USB Type-Cを1基、Type-Aを計4基備え、有線LANにも対応する。5W×2のスピーカーとアレイマイクを内蔵。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 210H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレー】23.8型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢、100Hz
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
【付属品】ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス
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