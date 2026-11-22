Amazonセール情報大紹介！ 第2491回
マグロの「脳天」ってどこにある？ 包丁付きで解体ショーができる「本マグロパズル」が1,409円！
2026年11月22日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】メガハウス「一本買い!! 本マグロ解体パズル」をチェック！
メガハウスの「一本買い!! 本マグロ解体パズル」がAmazonで割引対象。参考価格2,200円から36％オフの1,409円で販売中。
大トロや中トロは知っていても、マグロのどの部分から取れるのかは意外と知らないもの。メガハウスの「一本買い!! 本マグロ解体パズル」は、そんなマグロの中身を33パーツで再現した立体パズルだ。目玉やほほ肉、脳天といった希少部位まで取り出せるうえ、バラバラにしたパーツを組み立てれば一匹のマグロが完成。解体するほどマグロの中身がわかる、遊び心たっぷりの一品だ。
①大トロから脳天まで、細かな部位を再現
大トロや中トロが取れる「かみ」「なか」「しも」を再現。「せかみ」「せなか」「せしも」「はらかみ」「はらなか」「はらしも」といった部位に加え、「のうてん」「ほほにく」「カマとろ」などの希少部位も含まれる。さらに「めだま」や「ハツ」などもパーツになっている。
②マグロ包丁とまな板シートで解体ショー気分
付属のマグロ包丁パーツとまな板シートを使えば、マグロ解体ショー気分を味わえる。マグロを部位ごとに分解するだけでなく、取り出したパーツを再び組み立てるパズル遊びも楽しめる。
③組み立てたマグロは台座に飾って楽しめる
解体して組み立てたマグロは、付属のディスプレイ用台座に載せて飾ることもできる。商品サイズは幅130×奥行52×高さ69mm、重量は140g。材質はPVCで、対象年齢は6歳以上となっている。
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