Amazonセール情報大紹介！ 第2489回
1kg切ってるのに、18コア!? ASUS「Zenbook SORA」が5万円引き、29万9800円
2026年11月20日 22時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170GRS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170GRS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円から14％オフの299,800円で販売中。
軽いノートPCが欲しい。でも、CPUやメモリまで控えめなのは困る。ASUSの「Zenbook SORA UX3407NA」は、そんな欲張りな希望に応える一台だ。18コアのSnapdragon X2 Eliteに加え、AI処理を担う80TOPSのNPU、32GBメモリ、1TB SSDを搭載。14型有機ELディスプレーも備える。持ち運びやすさを重視しながら、CPUやメモリにも妥協したくない人には頼もしい構成だ。
①18コアCPUと80TOPSのAI処理性能
18コアのSnapdragon X2 Eliteを搭載。Qualcomm Hexagon NPUは80TOPSの演算性能を備え、Copilot+ PCに対応する。メモリは32GBのLPDDR5X-9523、SSDは1TBのPCIe 4.0 x4接続だ。
②約990gの軽さとCeraluminum素材
本体にはCeraluminumを採用。従来のZenbookシリーズと比べて約30％軽く、約3倍の強度を持つ素材だ。厚さは13.4〜15.9mm。片手で開けられるヒンジや、ジェスチャー対応タッチパッドも備える。
③14型有機ELとWi-Fi 7対応の接続機能
14型有機ELは1920×1200ドット、60Hzの光沢仕様。USB4 Type-Cを2基、USB Type-AとHDMIを各1基搭載。Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応。207万画素の赤外線カメラを備え、顔認証も利用できる。
製品スペック
【CPU】Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100（18コア）
【メモリ】32GB LPDDR5X-9523
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 x4、NVMe/M.2）
【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）
【AI機能】Copilot+ PC、Qualcomm Hexagon NPU（80TOPS）
【Office】Microsoft 365 Personal 24カ月版
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