アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第72回
鬼かき揚げ入りで食べごたえ抜群の「どん兵衛」12個がAmazonスマイルSaleに登場！
2026年11月05日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個」がAmazonスマイルSaleに登場！
日清食品の「どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
過去価格2,400円のところ、27％オフの1,745円で販売中です。12個入りで、1個あたり約145円。食べごたえのある鬼かき揚げが入ったカップうどんを、お得にまとめ買いできるチャンスです。
「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」の特徴
Amazon商品ページより
「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」は、食べごたえのある厚い鬼かき揚げが特徴のカップうどんです。
かき揚げには大切りの玉ねぎを使用し、その旨みと生姜のアクセントをきかせています。ボリュームのあるかき揚げが入った、全国共通の味わいの商品です。
1ケース12食入りで、常温保存が可能。においの強いものや、そば、直射日光を避けて保存できます。買い置きしておけば、災害時に備えたローリングストックにも活用できます。
まとめ：食べごたえのあるカップうどんをお得にストック！
大切り玉ねぎの旨みと生姜のアクセントがきいた鬼かき揚げを楽しめる「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」。12個入りなので、普段の食事や小腹がすいたときのために買い置きしておくのも便利です。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格2,400円から27％オフの1,745円で販売中です。1個あたり約145円となるこの機会に、まとめ買いしてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第235回
グルメレンジで手軽に欧風カレー！ S&B「ホテル・シェフ仕様」8食分が503円オフ
-
第234回
グルメ忙しい日のごはん、これでよくない？ 「キーマカレーメシ スパイシー」6個セットが1500円
-
第233回
グルメ無性に食べたくなるスガキヤの味を自宅で！ 「カップSUGAKIYAラーメン」4個セットが3割引
-
第231回
グルメ自宅で「一蘭」のとんこつラーメンを楽しめる!? 5食セットが18％オフ
-
第230回
グルメブラックコーヒーを常備したいならAmazonでまとめ買い！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ
-
第229回
グルメやっぱり買いだめするカップ麺はガッツリ系よ！ 「明星 ぶぶか油そば」12個が659円オフ
-
第228回
グルメワンタン入りの大盛ラーメンを常備！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個がセール中
-
第227回
グルメツーンとくるからしマヨがクセになる！ 「明星一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」12個が640円オフ
-
第226回
グルメ炭酸水24本にTシャツまでついてくる！ 「ウィルキンソン」のセットが3,033円オフ
-
第225回
グルメ朝も仕事中もブラック派に！ タリーズの缶コーヒー30本がセール中、1本あたり約87円
- この連載の一覧へ