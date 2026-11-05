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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第72回

鬼かき揚げ入りで食べごたえ抜群の「どん兵衛」12個がAmazonスマイルSaleに登場！

2026年11月05日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個」がAmazonスマイルSaleに登場！

　日清食品の「どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

　過去価格2,400円のところ、27％オフの1,745円で販売中です。12個入りで、1個あたり約145円。食べごたえのある鬼かき揚げが入ったカップうどんを、お得にまとめ買いできるチャンスです。

アマゾンでどん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個を入手

「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」の特徴
Amazon商品ページより

　「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」は、食べごたえのある厚い鬼かき揚げが特徴のカップうどんです。

　かき揚げには大切りの玉ねぎを使用し、その旨みと生姜のアクセントをきかせています。ボリュームのあるかき揚げが入った、全国共通の味わいの商品です。

　1ケース12食入りで、常温保存が可能。においの強いものや、そば、直射日光を避けて保存できます。買い置きしておけば、災害時に備えたローリングストックにも活用できます。

まとめ：食べごたえのあるカップうどんをお得にストック！

　大切り玉ねぎの旨みと生姜のアクセントがきいた鬼かき揚げを楽しめる「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」。12個入りなので、普段の食事や小腹がすいたときのために買い置きしておくのも便利です。

　現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格2,400円から27％オフの1,745円で販売中です。1個あたり約145円となるこの機会に、まとめ買いしてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでどん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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