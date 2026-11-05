Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第899回
1万5000円でお釣りが来る新定番24.5型ゲーミングディスプレーが大ヒット中！ 1ヵ月で2000点以上売れてます
2026年11月05日 13時00分更新
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ASUSの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6980円だが、スマイルセールにより15％オフの1万4480円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、0.3msの応答速度、HDMI×2・DisplayPortのインターフェースなどが特徴だ。
過去1ヶ月で2000点以上購入！
ユーザーレビューを見ると、"初心者に大満足の製品／コスパ最強／見た目が完璧"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で2000点以上購入された本製品は、現時点では15％オフの価格で購入可能だ。200Hz・0.3msのゲーミングディスプレーを安い価格で手に入れたい人にオススメできる。
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