1万5000円でお釣りが来る新定番24.5型ゲーミングディスプレーが大ヒット中！ 1ヵ月で2000点以上売れてます

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ASUSの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6980円だが、スマイルセールにより15％オフの1万4480円で購入できる（11月4日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、0.3msの応答速度、HDMI×2・DisplayPortのインターフェースなどが特徴だ。

過去1ヶ月で2000点以上購入！

ユーザーレビューを見ると、"初心者に大満足の製品／コスパ最強／見た目が完璧"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で2000点以上購入された本製品は、現時点では15％オフの価格で購入可能だ。200Hz・0.3msのゲーミングディスプレーを安い価格で手に入れたい人にオススメできる。