27型WQHDは今が買い時！ 200Hz/1msのKTCゲーミングディスプレーがスマイルセールで26％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、スマイルセールにより26％オフの2万3730円で購入できる（11月4日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、HDR400、HDMI×2・DisplayPort×2のインターフェースなどが特徴だ。

27型WQHD・200Hz・1msのモデルが2.3万円

ユーザーレビューを見ると、"Switch 2用に最適／コスパで選ぶならコレ／27型・WQHD・応答速度1msが2万円台なら買わない手はない"といった声が寄せられている。現時点では26％オフのセール価格で購入可能だ。27型WQHDの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人にオススメできる。