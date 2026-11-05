Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第898回
27型WQHDは今が買い時！ 200Hz/1msのKTCゲーミングディスプレーがスマイルセールで26％オフ
2026年11月05日 12時45分更新
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KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、スマイルセールにより26％オフの2万3730円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、HDR400、HDMI×2・DisplayPort×2のインターフェースなどが特徴だ。
27型WQHD・200Hz・1msのモデルが2.3万円
ユーザーレビューを見ると、"Switch 2用に最適／コスパで選ぶならコレ／27型・WQHD・応答速度1msが2万円台なら買わない手はない"といった声が寄せられている。現時点では26％オフのセール価格で購入可能だ。27型WQHDの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人にオススメできる。
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