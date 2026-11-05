Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第897回
はじめてのゲーミングキーボードなら1ヵ月で1000点売れてるLogicool G PROが定番！ 現在スマイルセールで1万円切り
2026年11月05日 12時30分更新
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Logicool G PROのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、 Logicool G PROのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd（リニア）」が販売中だ。過去価格は1万4097円だが、スマイルセールにより30％オフの9800円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、テンキーレスを採用した有線ゲーミングキーボード。着脱式のケーブルに加え、静かでスムーズな打鍵感が魅力の赤軸、 RGBライト「LIGHTSYNC RGB」、12個のカスタム可能な機能キーなどが特徴だ。
テンキーレス＋有線モデルがスマイルセールの対象に
ユーザーレビューを見ると、"デスクを広く使えるキーボード／キーのレスポンスが早い／ロジクール様最強"といった声が寄せられている。現時点では30％オフの価格で購入可能だ。1万円未満のLogicool G PRO製ゲーミングキーボードが欲しい人にオススメできる。
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