はじめてのゲーミングキーボードなら1ヵ月で1000点売れてるLogicool G PROが定番！ 現在スマイルセールで1万円切り

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Logicool G PROのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、 Logicool G PROのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd（リニア）」が販売中だ。過去価格は1万4097円だが、スマイルセールにより30％オフの9800円で購入できる（11月4日時点）。

本製品は、テンキーレスを採用した有線ゲーミングキーボード。着脱式のケーブルに加え、静かでスムーズな打鍵感が魅力の赤軸、 RGBライト「LIGHTSYNC RGB」、12個のカスタム可能な機能キーなどが特徴だ。

テンキーレス＋有線モデルがスマイルセールの対象に

ユーザーレビューを見ると、"デスクを広く使えるキーボード／キーのレスポンスが早い／ロジクール様最強"といった声が寄せられている。現時点では30％オフの価格で購入可能だ。1万円未満のLogicool G PRO製ゲーミングキーボードが欲しい人にオススメできる。