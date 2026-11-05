Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第896回
初めてのキーボードカスタムにも便利なKeychron C3 Proがスマイルセールで14％オフ
2026年11月05日 12時15分更新
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Keychronのカスタムゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Keychronのカスタムゲーミングキーボード「Keychron C3 Pro（赤軸）」が販売中だ。参考価格は8910円だが、スマイルセールにより14％オフの7663円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、テンキーレスレイアウトを採用した有線のカスタムゲーミングキーボード。ダブルショットPBTキーキャップを採用したJISレイアウト、ガスケットマウント構造、RGBバックライト、ホットスワップ対応などが特徴だ。
赤軸採用のカスタムキーボードが14％オフ
ユーザーレビューを見ると、"この価格では考えられないほどの打鍵音と打ち心地／初めてのカスタムキーボードにアリ／静かで反発感も心地よい赤軸"といった声が寄せられている。現時点では14％オフのセール価格で購入可能だ。Keychronのカスタムゲーミングキーボードを安い価格で手に入れたい人にオススメできる。
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