Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第895回
つかみ持ち・つまみ持ち特化のゲーミングマウス「Razer Viper V3 HyperSpeed」、スマイルセールで8980円！
2026年11月05日 12時00分更新
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Razerのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V3 HyperSpeed」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、スマイルセールにより31％オフの8980円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、つかみ持ち・つまみ持ち両対応の軽量ワイヤレスゲーミングマウス。高精度のRazer Focus Pro 30K オプティカルセンサーのほか、快適な無線体験を実現させたRazer HyperSpeed Wireless、最大280時間のバッテリー（単3電池）などが特徴だ。
Viper V3がスマイルセールで8980円！
ユーザーレビューを見ると、"非常に使いやすい／手になじむ／無線で電池式なのが便利"といった声が寄せられている。現時点では31％オフのセール価格で購入可能だ。軽量のワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人、1万円未満のRazer製品が欲しい人は本製品をチェックしてみては？
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