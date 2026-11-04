20万円切りでRTX 5050＆144Hz液晶搭載！ MSIの15.6型ゲーミングノート「Cyborg 15」

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MSI Cyborg 15は、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルがスマイルセールで、18万9800円（5％オフ）で販売されています（11月4日現在）。

Core i7-13620HとGeForce RTX 5050を搭載し、144Hz駆動の15.6型フルHD液晶を備え、激しい動きのゲームも滑らかに表示できます。

16GBメモリと512GB SSDを標準装備し、薄さ22.9mm・軽さ約1.98kgのスマートボディに強力な強冷クーラーを内蔵。ゲームプレイはもちろん動画編集や仕事まで快適にこなせる万能モデルです。

最新RTX 5050＆Core i7搭載のハイパフォーマンス

最新グラフィックスと強力な10コアCPUを搭載。最新ゲームを高画質で楽しめるほか、動画編集や仕事も快適に行えます。

144Hz駆動ディスプレーで滑らかなゲーム体験

毎秒144回の書き換えを行う144Hzゲーミング液晶を採用。動きの激しいFPSやバトルロイヤルでも滑らかな映像を実現。

薄型・軽量ボディと安定したパフォーマンスを支える強冷システム

約1.98kgの持ち運びやすい薄型筐体でありながら、強力な冷却システムを内蔵。長時間のプレイでも高い安定性をキープします。

まとめ：ゲームも仕事もこれ一台！

おすすめしたいのは、「仕事兼用のゲーミングノート」を求める人です。普段使いには十分すぎるスペックを持ち、高負荷なゲームも快適に遊べます。

基本スペックが高いので、仕事用に使うのもアリ。それでいて今なら1万円引きと非常にお買い得なタイミングなので、コスパを重視する人にもおすすめの一品です。