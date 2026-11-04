Switch 2やPCで使える多機能ゲームコントローラーがスマイルセールで4000円台！ GameSir製の高コスパ機が馬鹿売れ中

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GameSirのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir Nova lite2（グレー）」が販売中だ。参考価格は4599円だが、スマイルセールにより10％オフの4139円で購入できる（11月4日時点）。

本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。Bluetooth・有線・ドングルの3モード接続、ドリフトを防ぐホール効果スティック、プロゲーマー監修のメカニカル円形Dパッド、1000Hzポーリングレート、背面ボタンなどが特徴だ。

安いのに高機能のコントローラー、スマイルセールで10％オフ

ユーザーレビューを見ると、"コスパ重視ならこれでいい／5000円を切る製品にしては使い心地が良い／安くて高機能"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。ホール効果スティックや3モード接続、1000ポーリングレートなど、便利な機能を備えた本製品。気になった人はチェックしてみてはいかがだろうか。