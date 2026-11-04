Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第893回
マクロループできる多機能Switch 2対応コントローラー、スマイルセールで2399円
2026年11月04日 19時30分更新
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GameasyのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameasyのNintendo Switch 2対応コントローラー「Gameasy For Switch」が販売中だ。過去価格は2999円だが、スマイルセールにより20％オフの2399円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。マクロループ機能やホール効果スティック、Turbo機能、4段階HD振動機能、6軸ジャイロセンサー、スリープ機能（Switch 2）などが特徴だ。
コスパ抜群のSwitch 2対応コントローラー
ユーザーレビューを見ると、"落ち着きのあるデザインがよい／操作性がすごくいい／コスパ重視のゲームコントローラー"といった声が寄せられている。マクロ機能やホール効果スティック、6軸ジャイロセンサーなど、多機能な部分がポイントになっているようだ。現時点では20％オフのセール価格で買えるため、多機能のゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
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