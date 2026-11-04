RTX 5070搭載の17.3型ゲーミングノートPC、スマイルセールでまさかの9万円オフ！

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Lenovoの17.3型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの17.3型ゲーミングノートPC「Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00EVJP」が販売中だ。過去価格は35万9800円だが、スマイルセールにより25％オフの26万9800円で購入できる（11月4日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した17.3型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

35万円相当のRTX 5070搭載モデルが9万円オフ！

ユーザーレビューを見ると、"重いゲームや編集作業も余裕でこなせる／ゲームは滑らかに動く／ステルスモード（静音）で重いゲームも動く"といった声が寄せられている。現時点では9万円オフのセール価格で購入可能だ。30万円未満のゲーミングノートを探している人は、セール期間中に購入を検討してみてはいかがだろうか。