Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第890回
ゲーマーの腰をしっかり保護！ 理学療法士監修の腰シートクッションがスマイルセールで3083円
2026年11月04日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Calmoonの腰シートクッションをチェック
Amazon.co.jpにて、Calmoonの腰シートクッション「CAL-LB-B01（ブラック）」が販売中だ。参考価格は4980円だが、スマイルセールにより38％オフの3083円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、20年の肩こり・腰痛施術の経験を持つ理学療法士が監修したという腰シートクッション。横ずれを防ぐバンドのほか、腰・背中・背骨を人間工学的にサポートする多領域調整機構、低反発メモリーフォームの採用、通気性の良いカバーなどが特徴だ。
高評価の腰シートクッション、ゲーマーにもオススメ！
ユーザーレビューを見ると、"まるで腰を包んでもらっているような感覚／座るのがラク／ホールドがしっかりしている"といった声が寄せられている。椅子に座って長時間ゲームをしていると、腰が痛くなってくることもしばしば。現時点では3000円台のセール価格で買えるため、自身の腰を守りたいゲーマーは購入を検討してみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第891回
トピックス【逃すな】19万円でRTX 50シリーズ搭載ゲーミングPCが買える！ MSIの15.6型ノートがスマイルセール中
-
第889回
トピックス2万円切りで高輝度＆240Hz/1msのcocopar製23.8型ゲーミングディスプレーが人気急上昇！ Amazonで100点以上売れてる
-
第888回
トピックス新定番の27型WQHDが欲しい人へ。200Hz・1msのXiaomi製ゲーミングディスプレーが19％オフとお買い得
-
第887回
トピックスSwitch 2のJoy-Con 2を充電しながら使いたいならイチオシは純正の充電グリップ！ 実は背面ボタンも付いてる
-
第886回
トピックスデスク周りをスッキリさせたい人・デバイスの色に合わせたい人に◎ 豊富なカラバリが魅力のPixio製モニターアームはいかが？
-
第885回
トピックス没入感重視のゲーマーへ。三次元音響で勝つfinal製有線ゲーミングイヤフォンが激売れ中
-
第884回
トピックス1ヶ月で2000点以上購入！ FPSの勝率を上げたいなら、HITS搭載のLogicool G製ゲーミングマウスがイチオシ
-
第883回
トピックスSteam公式ライセンスのコントローラーが8％オフ！ 4つの拡張ボタンや連射、ジャイロなどが魅力
-
第882回
トピックス愛嬌抜群のデザインとクリーム系コトコト打鍵音が好評！ YUNZIIのワイヤレスゲーミングキーボードが20％オフ
-
第881回
トピックス75％レイアウトのテンキーレスゲーミングキーボードをチェック。マスケット構造や0.85型スクリーンなどが魅力
- この連載の一覧へ