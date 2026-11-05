4E幅広で締めつけ無し！ニューバランスのゴアテックスシューズ「DynaSoft Nitrel v6」

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ニューバランスの「DynaSoft Nitrel v6」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万1068円（28％オフ）などで販売され、売れています（11月4日現在）。

このシューズは、トレイルランニングから日常履きまで幅広く活躍する、GORE-TEX搭載の防水トレイルモデルです。屈曲性と高いグリップ力を兼ね備えたAT TREADアウトソールと、弾力のあるDYNASOFTミッドソールを採用。爪先を保護する3層構造のTOE PROTECTも備えています。

ゆったりとした4E幅広ラスト（足型）により、雨天時でも足元をドライに保ちながらストレスフリーな履き心地を提供します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX採用で悪天候でも足元をドライに保つ

防水透湿性に優れたGORE-TEXを搭載。雨の日のランニングや濡れた路面でも水分の侵入を防ぎ、快適な履き心地が続きます。

弾むクッション性とグリップ力でスムーズな足運び

ソフトで反発性のあるDYNASOFTミッドソールと凹凸のあるAT TREADアウトソールが、滑らかな歩行をサポートします。

つま先を守る構造とゆったり履ける4E幅広設計

爪先を護る3層構造のTOE PROTECTを装備。足幅が広めの人でも締め付け感がなく快適に履ける4Eワイドラストを採用。

まとめ：足の横幅が広めの人へ

おすすめしたいのは、「幅広で雨に強い靴」を探している人です。4Eワイドラストのため、とてもゆったりした靴内環境を実現。それでいてゴアテックス搭載で雨の日でも水分の侵入を防ぎます。

クッション性も十分で、普段履きからランニングまで幅広いシーンで活躍する一足。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。