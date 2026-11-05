Amazonセール情報大紹介！ 第2447回
買い切りOffice付きで13万円台！ Core i7搭載の国内生産ノート、NEC「LAVIE N15 Slim」
2026年11月05日 21時50分更新
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【Amazonスマイル Sale】NEC ノートPC「LAVIE N15 Slim（YZ-2762N15SB）」をチェック！
NECのノートPC「LAVIE N15 Slim（YZ-2762N15SB）」がAmazonスマイルSALEの対象。過去価格158,800円から12％オフの139,800円で販売中。
NECの「LAVIE N15 Slim」は、買い切り型のOffice Home & Business 2024が付属する国内生産ノートPC。16GBメモリも備え、仕事用のパソコンを一式そろえたい人にはうれしい構成だ。
①買い切りOfficeとCore i7を備えた構成
買い切り型のOffice Home & Business 2024が付属し、CPUにはCore i7-1355Uを採用。メモリは16GBのデュアルチャネル構成で、ストレージは256GBのPCIe SSD。Microsoft 365 Basicも付属し、OSにはWindows 11 Homeを搭載する。
②15.6型フルHD液晶と多彩な接続端子
15.6型フルHD（1920×1080）の非光沢液晶を搭載。USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0と映像出力に対応する。USB Type-Aを2基、HDMI出力端子も備える。さらに、ヘッドフォン／ヘッドセット端子も搭載する。
③国内生産で厚さ17.9mm、重量約1.65kg
国内生産モデルで、本体サイズは約360×236×17.9mm、重量は約1.65kg。カラーはカームブラックを採用する。720pのWebカメラにはプライバシーシャッターを備え、Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応。メーカー保証は1年間となっている。
製品スペック
【CPU】インテル Core i7-1355U
【メモリ】16GB
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）、非光沢
【Office】Microsoft 365 Basic ＋ Office Home & Business 2024
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