Amazonセール情報大紹介！ 第2446回
Core i7＋RTX 5060で18万4800円！ Lenovo「LOQ Essential」がAmazonスマイルSALEで値下げ
2026年11月05日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】Lenovo「LOQ Essential 15IRX11」をチェック！
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11」がAmazonスマイルSALEの対象。過去価格194,800円から5％オフの184,800円で販売中。
Lenovoの「LOQ Essential 15IRX11」は、Core i7とRTX 5060を搭載しながら、この価格に収まっている。メモリは16GB、SSDは512GB。20万円以内の予算で、CPUとGPUの両方を重視できるのが魅力だ。
①14コアのCore i7とRTX 5060を搭載
CPUには14コア、最大4.90GHzのCore i7-13650HXを採用。GPUにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、ビデオメモリは8GB GDDR7。メインメモリは16GBのDDR5-4800で、512GBのPCIe NVMe SSDを備える。
②15.6型フルHD液晶で144Hz表示に対応
15.6型のフルHD（1920×1080ドット）IPS液晶を搭載。リフレッシュレートは144Hzで、LEDバックライトと非光沢仕様を採用する。さらに、ホワイトバックライト付きのJIS配列キーボードを備え、テンキーやCopilotキーも搭載している。
③HDMI 2.1と有線LAN、USB端子も搭載
HDMI 2.1と有線LAN端子を備え、USB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基搭載。いずれもUSB 5Gbpsに対応する。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応し、マイクロホン・ヘッドホン兼用端子も装備している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-13650HX
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット、144Hz、非光沢）
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB GDDR7）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2445回
トピックスJBLの7.1chサウンドバーが12万1000円→7万600円！ 着脱式ワイヤレスリアスピーカーで後方からも音を楽しめる
-
第2444回
トピックスクルマのWi-Fi、これでよくない？ 100GB付きで7780円、買い切り型の「リチャージWiFi」
-
第2443回
トピックスMotorolaの8.1型横開きスマホが5万円以上お得に！ 6000mAhバッテリーも備えた「razr fold」がAmazonで24万円台
-
第2442回
トピックス約16時間駆動でタッチ操作にも対応！ Lenovoの11.6型ChromebookがAmazonタイムセールで2万9800円
-
第2441回
トピックス家に帰ったら、スマホよりこっち？ 12.1型液晶と4スピーカーを備えたNECタブレットが6万2800円
-
第2440回
トピックススマホ操作もAlexaも使えて5832円！ 最大48時間使えるSwitchBotの3.5L加湿器
-
第2439回
トピックスLenovoのRTX 5070搭載ノートが9万円引き！ 32GBメモリも備えた17.3型「LOQ」がAmazonでセール中
-
第2438回
トピックス昭和っぽい半纏が電熱式に！ ヒーターを外さず洗濯機で洗えるTHANKO「ほかてん ライト」が3,500円
-
第2437回
トピックスデスクの下がまるでミニこたつ！ 足元を360度ぐるっと囲むアイリスオーヤマ「ぐるポカ」が6120円
-
第2436回
トピックス仕事も普段使いも、これくらいでいい！ Ryzen 5＆16GBメモリのNECノートが12万9800円
- この連載の一覧へ