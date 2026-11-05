Core i7＋RTX 5060で18万4800円！ Lenovo「LOQ Essential」がAmazonスマイルSALEで値下げ

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【Amazonスマイル Sale】Lenovo「LOQ Essential 15IRX11」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11」がAmazonスマイルSALEの対象。過去価格194,800円から5％オフの184,800円で販売中。

Lenovoの「LOQ Essential 15IRX11」は、Core i7とRTX 5060を搭載しながら、この価格に収まっている。メモリは16GB、SSDは512GB。20万円以内の予算で、CPUとGPUの両方を重視できるのが魅力だ。

①14コアのCore i7とRTX 5060を搭載

CPUには14コア、最大4.90GHzのCore i7-13650HXを採用。GPUにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、ビデオメモリは8GB GDDR7。メインメモリは16GBのDDR5-4800で、512GBのPCIe NVMe SSDを備える。

②15.6型フルHD液晶で144Hz表示に対応

15.6型のフルHD（1920×1080ドット）IPS液晶を搭載。リフレッシュレートは144Hzで、LEDバックライトと非光沢仕様を採用する。さらに、ホワイトバックライト付きのJIS配列キーボードを備え、テンキーやCopilotキーも搭載している。

③HDMI 2.1と有線LAN、USB端子も搭載

HDMI 2.1と有線LAN端子を備え、USB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基搭載。いずれもUSB 5Gbpsに対応する。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応し、マイクロホン・ヘッドホン兼用端子も装備している。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-13650HX

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット、144Hz、非光沢）

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB GDDR7）