Amazonセール情報大紹介！ 第2445回
JBLの7.1chサウンドバーが12万1000円→7万600円！ 着脱式ワイヤレスリアスピーカーで後方からも音を楽しめる
2026年11月05日 19時50分更新
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【Amazonスマイル Sale】JBL 7.1chサウンドバー「BAR 800MK2」をチェック！
JBLの7.1chサウンドバー「BAR 800MK2」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格121,000円から42％オフの70,600円で販売中。
JBLの「BAR 800MK2」は、着脱式のワイヤレスリアスピーカー2基と10インチサブウーファーを備えた7.1chモデルだ。Dolby AtmosやDTS:Xにも対応し、自宅で映画のサラウンドサウンドを楽しめる。リアスピーカーを取り外して配置できるため、使い方に合わせてスピーカーの配置を変えられるのも特徴だ。
①着脱式リアスピーカーで楽しむ7.1ch音響
サウンドバーの両端から取り外せるワイヤレスリアスピーカーを2基搭載。後方に配置してサラウンド再生を楽しめる。Dolby AtmosやDTS:X、MultiBeam 3.0に対応し、本体には6基のレーストラック型ドライバーと2基のシルクドームツイーターを備える。
②10インチウーファーと最大780Wの高出力
250mm径のウーファーを搭載したワイヤレスサブウーファーが付属。システム全体の最大出力は780Wで、サウンドバー本体が400W、リアスピーカーが各40W、サブウーファーが300W。再生周波数帯域は35Hz～20kHz（-6dB）。
③部屋に合わせた音響調整と多彩な音楽再生
部屋の形状やスピーカーの設置場所、視聴位置に合わせて音響を最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能を搭載。PureVoice 2.0やSmartDetailsにも対応する。Wi-Fiを内蔵し、AirPlay 2やGoogle Cast、Spotify Connectなどにも対応する。
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