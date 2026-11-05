クルマのWi-Fi、これでよくない？ 100GB付きで7780円、買い切り型の「リチャージWiFi」

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【Amazonスマイル Sale】リチャージWiFi バッテリーレス ケーブル一体型モバイルルーター「M4（100GB／365日）」をチェック！

リチャージWiFiのバッテリーレス型モバイルルーター「M4（100GB／365日）」がAmazonスマイルSale対象。参考価格12,980円から40％オフの7,780円で販売中。

クルマでWi-Fiを使いたいけど、そのためだけに毎月料金を払うのはちょっと……。そんな人に合うのが、リチャージWiFiの「M4」だ。初回100GB付きで、データ容量は365日間有効。月額料金はかからず、使い切ったら必要な分を追加購入できる。バッテリーを内蔵しないUSB給電式で、本体の充電も不要。車内だけでなく、通勤・通学や国内旅行、出張、入院時など、幅広い場面で使える。

①月額料金なしで使える追加チャージ方式

月額料金や契約は不要で、データ容量を使い切った後は必要な分を追加購入できる。チャージは公式サイトやアプリから手続きでき、決済完了後すぐに反映される。なお、初回100GBは購入から30日以内に通信を開始する必要がある。

②バッテリー不要の30g軽量USB給電設計

バッテリーを搭載しない給電式で、USB Type-Cケーブルを本体に一体化。PCやスマホ、モバイルバッテリーなどから給電して使用可能。本体サイズは8.5×3.5×1.5cmで、重さは約30gだ。

③3キャリア対応で最大8台まで同時接続

ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアに対応。Wi-Fi規格はIEEE 802.11b/g/nで、通信速度は下り最大150Mbps、上り最大50Mbpsのベストエフォート方式。スマホやタブレット、PC、ゲーム機など最大8台を同時接続できる。