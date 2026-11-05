Motorolaの8.1型横開きスマホが5万円以上お得に！ 6000mAhバッテリーも備えた「razr fold」がAmazonで24万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Motorola 横開き折りたたみスマホ「razr fold」をチェック！

Motorolaの横開き折りたたみスマホ「razr fold」がAmazonで割引対象。参考価格299,800円から18％オフの245,291円で販売中。

Motorola初の横開きモデル「razr fold」は、大画面だけが売りではない。Snapdragon 8 Gen 5に12GBメモリ、背面には5000万画素のカメラを3つ搭載。さらに80Wの急速充電にも対応する。折りたたみスマホとしての魅力に加え、性能やカメラにもこだわりたい人には気になる1台だ。

①8.1型の大画面と165Hz対応の外側画面

内側には8.1型のpOLEDディスプレーを搭載し、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。外側には6.6型のpOLEDディスプレーを備え、最大165Hzに対応する。開いた状態と閉じた状態で異なる画面サイズを利用できる。

②6000mAhの大容量と80W急速充電に対応

6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、80W TurboPower急速充電に対応する。プロセッサーにはSnapdragon 8 Gen 5を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。

③5000万画素の3眼カメラとおサイフケータイ

背面には5000万画素のカメラを3つ搭載。NFC／おサイフケータイに対応する。防塵・防水等級はIP48／IP49で、OSにはAndroid 16を採用。本体重量は約243g、折りたたんだ状態の厚さは9.89mmとなっている。