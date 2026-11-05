Amazonセール情報大紹介！ 第2443回
Motorolaの8.1型横開きスマホが5万円以上お得に！ 6000mAhバッテリーも備えた「razr fold」がAmazonで24万円台
2026年11月05日 16時55分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Motorola 横開き折りたたみスマホ「razr fold」をチェック！
Motorolaの横開き折りたたみスマホ「razr fold」がAmazonで割引対象。参考価格299,800円から18％オフの245,291円で販売中。
Motorola初の横開きモデル「razr fold」は、大画面だけが売りではない。Snapdragon 8 Gen 5に12GBメモリ、背面には5000万画素のカメラを3つ搭載。さらに80Wの急速充電にも対応する。折りたたみスマホとしての魅力に加え、性能やカメラにもこだわりたい人には気になる1台だ。
①8.1型の大画面と165Hz対応の外側画面
内側には8.1型のpOLEDディスプレーを搭載し、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。外側には6.6型のpOLEDディスプレーを備え、最大165Hzに対応する。開いた状態と閉じた状態で異なる画面サイズを利用できる。
②6000mAhの大容量と80W急速充電に対応
6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、80W TurboPower急速充電に対応する。プロセッサーにはSnapdragon 8 Gen 5を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。
③5000万画素の3眼カメラとおサイフケータイ
背面には5000万画素のカメラを3つ搭載。NFC／おサイフケータイに対応する。防塵・防水等級はIP48／IP49で、OSにはAndroid 16を採用。本体重量は約243g、折りたたんだ状態の厚さは9.89mmとなっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2442回
トピックス約16時間駆動でタッチ操作にも対応！ Lenovoの11.6型ChromebookがAmazonタイムセールで2万9800円
-
第2441回
トピックス家に帰ったら、スマホよりこっち？ 12.1型液晶と4スピーカーを備えたNECタブレットが6万2800円
-
第2440回
トピックススマホ操作もAlexaも使えて5832円！ 最大48時間使えるSwitchBotの3.5L加湿器
-
第2439回
トピックスLenovoのRTX 5070搭載ノートが9万円引き！ 32GBメモリも備えた17.3型「LOQ」がAmazonでセール中
-
第2438回
トピックス昭和っぽい半纏が電熱式に！ ヒーターを外さず洗濯機で洗えるTHANKO「ほかてん ライト」が3,500円
-
第2437回
トピックスデスクの下がまるでミニこたつ！ 足元を360度ぐるっと囲むアイリスオーヤマ「ぐるポカ」が6120円
-
第2436回
トピックス仕事も普段使いも、これくらいでいい！ Ryzen 5＆16GBメモリのNECノートが12万9800円
-
第2435回
トピックスJBLの20W防水スピーカーが9,800円！ ペットボトルサイズで低音にもこだわった「FLIP ESSENTIAL 3」
-
第2434回
トピックスライカ監修カメラに512GB！ シャープ「AQUOS R11」がAmazonで14万円台に
-
第2433回
トピックスよく吸って、軽い。だから「パワかる」！ 本体2.5kg＆自走式ヘッド、日立の日本製サイクロン掃除機が25％オフ
- この連載の一覧へ