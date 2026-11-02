2026年11月5日に公式ミニ放送「ブイなま！！」も配信決定！
もうすぐ『DOAXVV』9周年！11月15日公開生放送の情報をチェック
コーエーテクモゲームスは11月2日、PC（DMM GAMES／Steam）でサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、9周年記念公式生放送「オーナーさん大集合！ヴィーナスだらけの 9周年メモリアルパーティー！」の番組内容や豪華出演声優の情報を公開。配信日は11月15日21時より。
さらに、今年は公開生放送前の11月5日に、『DOAXVV』9周年直前！公式ミニ放送「ブイなま！！」の配信も決定。こちらの配信時間は18時より。
特設サイトでは、生放送の詳細などの9周年関連情報を公開しているので、ぜひチェックしよう。
▼9周年特設サイトはこちら！
https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/9th/
▼「オーナーさん大集合！ヴィーナスだらけの9周年メモリアルパーティー！」
▼『DOAXVV』9周年直前！公式ミニ放送「ブイなま！！」
11月15日開催の9周年公開生放送では、ゲストに「こはる」役の長縄 まりあさん、「さゆり」役の和氣 あず未さん、「メグ」役の富田 美憂さんの出演が決定。進行役兼補佐役はブリドカット セーラ 恵美さんが務めるほか、公式4コマ漫画家の津々巳 あや先生とそのアシスタントのリョウコさんも迎え、作田 泰紀プロデューサー含め、総勢7名の豪華メンバーで『DOAXVV』9周年生放送を盛り上げる。
●「オーナーさん大集合！ヴィーナスだらけの9周年メモリアルパーティー！」 概要
実施日程：2026年11月15日15時30分～18時（予定）
出演者：長縄まりあさん（こはる役）
和氣あず未さん（さゆり役）
富田美憂さん（メグ役）
ブリドカットセーラ恵美さん（進行兼補佐）
津々巳あや先生（公式4コマ漫画家）
リョウコさん（公式4コマアシスタント）
作田泰紀氏（『DOAXVV』プロデューサー）
生放送概要：
■『DOAXVV』9周年記念公開生放送
今後の『DOAXVV』に関する最新情報をお届け。番組は公開収録の形式を予定しており、事前募集で当選された80名を招待する。
生放送告知サイト：https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/9th/program.html
配信チャンネル
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351677174
・YouTube Live：https://youtube.com/live/i2TLB_fBshk
・X Live ※Steam プラットフォーム上でのミラーリングも実施予定。
※会場での観覧募集は締め切りました。各種配信サイトにてぜひご覧ください。配信チャンネルの詳細は、生放送告知サイトでもご確認いただけます。
※放送の日程・内容は予告なく変更となる場合があります。
※YouTube Liveのコメントには6時間以上のチャンネル登録が必要です。
公開生放送前の11月5日に配信予定の公式ミニ放送「ブイなま！！」では、9周年に先駆けて、ブリドカット セーラ 恵美さん、公式4コマ漫画家の津々巳 あや先生と作田 泰紀プロデューサーが9周年アップデート情報を一部先取りで紹介。
●『DOAXVV』9周年直前！公式ミニ放送「ブイなま！！」 概要
実施日程：2026年11月5日18時～19時（予定）
出演者：ブリドカットセーラ恵美さん（進行兼補佐）
津々巳あや先生（公式4コマ漫画家）
作田泰紀氏（『DOAXVV』プロデューサー）
生放送概要：
■最新情報紹介
■9周年直前！先出情報紹介
9周年に先駆けて、9周年アップデート情報を一部紹介！
生放送告知サイト：https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/9th/program-mini.html
配信チャンネル：
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351676649
・YouTube Live：https://youtube.com/live/lpK5fS_8rdU
・X Live ※Steam プラットフォーム上でのミラーリングも実施予定。
※放送の日程・内容は予告なく変更となる場合があります。
※YouTube Liveのコメントには6時間以上のチャンネル登録が必要です。
また、公式Xでは、「9周年をみんなでお祝い！メッセージ大募集キャンペーン！」を11月8日まで実施中。ぜひ女の子たちへのメッセージや、この1年間のゲームの出来事、記憶に残った水着など、オーナーとしての思いをXにポストしよう。
●「9周年をみんなでお祝い！メッセージ大募集キャンペーン！」概要
開催期間：2026年11月2日～11月8日23時59分
概要：まもなく迎える9周年を記念した投稿キャンペーンを開催。女の子たちへのメッセージや、この1年間のゲームの出来事、記憶に残った水着など、オーナーとしての思いをXで投稿。投稿した人の中から、過去に配布した8周年記念クリアファイルをプレゼント。
応募方法：
・DOAXVV公式X（@doax_vv_staff）をフォロー
・「#ブイブイ9th」をつけて「DOAXVVへの応援コメント」をポスト
キャンペーン告知サイト：https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/9th/message.html
賞品：8周年記念クリアファイル…10名
ハッシュタグ「#ブイブイ9th」を付けたポストの合計投稿数に応じて、オーナー全員に無償Vストーンをプレゼントする「Vストーン10,000個ゲット！？今年もめざせ5,000ポスト！」キャンペーンも11月15日18時まで開催中なので、奮って参加しよう。
●9周年記念！みんなでチャレンジ♪
「Vストーン10,000個ゲット！？今年もめざせ5,000ポスト！」キャンペーン 概要
開催期間：2026年11月2日～11月15日18時
概要：ハッシュタグ「#ブイブイ9th」を付けたポストの合計投稿数に応じて、オーナー全員に無償Vストーンをプレゼントするキャンペーンを開催。期間中に5000ポスト投稿された場合、最大でVストーン1万個をオーナー全員にプレゼント。
応募方法：
・DOAXVV公式X（@doax_vv_staff）をフォロー
・「#ブイブイ9th」をつけて「DOAXVVへの応援コメント」をポスト
キャンペーン告知サイト：https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/9th/item.html
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。
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