カプコンは11月2日、「gamescom asia x Thailand Game Show 2026」にて、『ロックマン: デュアル オーバーライド』の新たなボスキャラクターを公開したと発表。

公開されたのは、多彩な食文化で知られるタイの地にふさわしい、料理とカンフーを融合させた独自のスタイルを持つ「クックマン」。ここではクックマンの特徴や「ロックマン」シリーズのお得なセール情報を紹介しよう。

ゲームの発売時期は2027年春予定、価格は未定だ。

コックと武闘家の二刀流“クックマン”

さすらいの料理ロボット、クックマン。「料理は作る過程から楽しめるもの」とする考えから、カンフーの動きを調理に取り入れた独自のカンフークッキングを確立している。

しかし、自身の料理スタイルを世間に認めてもらいたいという承認欲求が暴走し、大規模レストランで大暴れする。

クックマンのステージは活気あふれる巨大な厨房が舞台。飛び交う調理器具を見極めて攻撃や回避で切り抜ける、慌ただしくも爽快なゲームプレイが堪能できる。

「ロックマン」シリーズがお買い得！ 「CAPCOM AUTUMN SALE」開催中！

現在、前作の『ロックマン11 運命の歯車!!』が67％オフの986円で購入できるのをはじめ、各デジタルストアにて「ロックマン」シリーズがお求めやすい価格でセール中。

まだプレイしたことがない人は、お得に購入できるこのチャンスをお見逃しなく。現在実施中のセールの詳しい内容は「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページで確認してほしい。

▼特設ページ

https://www.capcom-games.com/sale/sale07-npea5/ja-jp/

【対象プラットフォーム】

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年11月9日23時59分まで

・Steam Store

Steam - 2026年11月4日2時59分まで

・Xbox Games Store

XBOX One - 2026年11月5日18時59分まで

※記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格などについて、各デジタルストアにてあらためてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：ロックマン: デュアル オーバーライド

ジャンル：アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／XBOX on PC／XBOX One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2027年春

価格：未定

CERO：審査予定

©CAPCOM