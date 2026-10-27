『ロックマン11 運命の歯車!!』が67％オフの986円になるセールも実施中！

カプコンは10月27日、フランスで開催されたゲームイベント「Paris Games Week」にて、『ロックマン: デュアル オーバーライド』［Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／XBOX on PC／XBOX One／PC（Steam／Epic Games Store）］に登場するボスキャラクター「タンクマン」を公開。

すでに存在が明かされている「トゥインクルガール」「ジェットマン」に続く3体目のボスキャラクターとなる「タンクマン」。その特徴や登場ステージなどを紹介しよう。また、「トゥインクルガール」と「ジェットマン」のおさらいも掲載する。

ゲームの発売時期は2027年春予定、価格などは未定だ。

●オイル支配を目論む“タンクマン”

ロボットたちの活動に欠かせない、ライフラインともいえるロボットオイル。その管理を担うのがタンクマンだ。しかし、自身の存在を世間に認めてもらいたいという承認欲求が暴走。ついにはオイル貯蔵施設の支配を目論み、ロックマンたちの前に立ちはだかる。

タンクマンのステージは工業油やオイルにまみれたロボットオイル貯蔵施設が舞台。立ち止まることが困難な「滑る床」と引火の恐れがある「ガス充満エリア」が特徴的で、スライディングやジャンプといった移動アクションを駆使したステージ攻略が楽しめる。

過去に紹介したボスキャラクターのおさらい

●花火を操る“トゥインクルガール”

ロボット博覧会の都市を舞台としたステージで登場する、元気いっぱいでかわいらしい見習いエンターテイナーロボット。表舞台で活躍したい気持ちが暴走し、花火を操り大暴れ。華やかでありながら激しい攻撃が特徴だ。

●アクロバット飛行部隊の隊長“ジェットマン”

飛行機上を舞台に得意の空中戦でロックマンたちを翻弄する、卓越した飛行技術と高い戦闘能力を持つボスキャラクター。その実力を誇示したい気持ちが暴走し、自らの飛行部隊を率いて大型輸送機を占拠。ロボット形態と飛行形態を巧みに切り替え、プレイヤーを追い詰める。

各プラットフォームのストアにて、「ロックマン」シリーズセールを開催中！

前作となる『ロックマン11 運命の歯車!!』が67％オフの986円で販売中！

【対象プラットフォーム】

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年11月9日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003965

・Steam Store

Steam - 2026年11月4日2時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

https://store.steampowered.com/app/742300/11/

・Xbox Games Store

XBOX One - 2026年11月5日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

https://www.microsoft.com/ja-jp/p/-/C0SG5HMXP4JH

※記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格などについて、各デジタルストアにてあらためてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

そのほかにもシリーズ作品を多数セール中。この機会にぜひ「ロックマン」シリーズを遊びつくそう。

▼「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページ

https://www.capcom-games.com/sale/sale07-npea5/ja-jp/

【ゲーム情報】

タイトル：ロックマン: デュアル オーバーライド

ジャンル：アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／XBOX on PC／XBOX One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2027年春

価格：未定

CERO：審査予定

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