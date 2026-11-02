ファミマに「からアゲ串」登場！ 180円でゴロッと4個

ファミリーマートは「からアゲ串」（180円）を11月3日から全国にて発売します。

ファミマに180円の「からアゲ串」登場！

ファミマのホットスナックに、串に刺さった唐揚げが仲間入りします。

「からアゲ串」は、鶏もも肉を使用した醤油風味の唐揚げ。隠し味ににんにくとしょうがを効かせています。



特徴は、オリジナルの配合で仕上げたザクザク食感の薄衣。時間が経ってもザクザクした食感が楽しめるよう工夫しているそうです。



衣はザクザク、中のお肉はジューシーという、食感のコントラストが楽しめる仕立てだといいます。

セブンの「からあげ棒」よりちょっと安い！

公開された商品画像では、串にゴロッとした唐揚げが4個刺さっているように見えます。なかなか食べ応えがありそうですね！



串に刺さった唐揚げといえば、セブン‐イレブンの「からあげ棒」や「からあげ串」がおなじみです。こちらは現在、いずれも198円で販売されています。対して、ファミマの「からアゲ串」は180円。セブンの商品より19円安い価格設定です。



もちろん、唐揚げの大きさや内容量などが同じとは限りませんが、200円を切る手ごろな価格はうれしいです。



片手で食べられるので、小腹がすいたときにもよさそうです。ファミマの新しいチキン系ホットスナックとして、どんな存在になるのか気になります！

（※文中の価格はすべて税込）